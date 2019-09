„Ich bin froh, dass so viele Zeit hatten und den Weg nach Gronau gefunden haben, obwohl wir mittlerweile in ganz Deutschland verteilt sind. Wir werden es auf jeden Fall wiederholen in der Hoffnung, auch all diejenigen zu treffen, die es an diesem Wochenende leider nicht geschafft haben“, so die damalige Trainerin.

Die Formation damals. Foto: privat

Die Gronauer Mannschaft war von 1987 bis 1992 ein Aushängeschild für Gronau. 1989 gewannen sie die Landesmeisterschaft. Anschließend belegte sie den sechsten Platz bei den deutschen Meisterschaften. 1990 wurde die Formation in Gronau zur Mannschaft des Jahres gewählt, und das zu einer Zeit, da diese Ehrung jahrelang in den Händen der Wasserballerinnen lag.

„Es war ein super-schöner Tag. Mit alten Fotos und Videos haben wir uns an eine Zeit erinnert, die uns alle bis heute geprägt hat. Disziplin, Teamgeist und die ,strenge‘ Hand von Birgit haben uns als Formation so besonders gemacht. Unsere Synchronität war schon einzigartig“, so Rita.