Beobachter des Alltäglichen

Die Marktkaufleute, die Kunden, die herumhängenden Jugendlichen. Das eine Mal in Enschede fotografiert, dann wieder in Münster. Der Vergleich zwischen den Städten drängt sich selbstverständlich auf – auch wenn Gerhard Uhlig die Aufnahmen nie mit der Absicht machte, dass sie einmal gemeinsam in einer Ausstellung gezeigt werden würden.

Die Ausstellung mit insgesamt 50 Fotografien aus beiden Städten ist eigentlich ein Zufallstreffer, sagt Friso Wielenga , Direktor des Zentrums für Niederlande-Studien in Münster. „Uhlig hat im Laufe seines Lebens tausende Fotos gemacht”, so Wielenga. „Überall, wohin er auch kam, also auch in Münster und Enschede. So entstand die Idee, aus Uhligs enormem Archiv eine Fotoausstellung zusammenzustellen mit Aufnahmen aus beiden Städten. Enschede und Münster arbeiten immer intensiver zusammen, dazu passt das gut.”

Die Ausstellung war bereits im Haus der Niederlande in Münster zu sehen. Im Rahmen der „Tollen Woche“ in Enschede hängen die Bilder ab Samstag einen Monat lang in der Performance Factory in Enschede. Die Aufnahmen entstanden zwischen 1970 und 2004. „Es sind schöne Impressionen vom alltäglichen Leben über die Jahre hin”, erläutert Wielenga. „Man sieht deutlich die Entwicklung in Kleidung und Haltung. Die Fotos spiegeln den Zeitgeist wider, und erzählen etwas über die Orte, an denen sie entsanden sind. In Münster sieht man eher das ordentliche Bürgertum. Enschede wirkt etwas lockerer als Münster, auch bunter. Wer in der Zeit in der Stadt gewohnt hat oder sie besucht hat, wird bestimmt viel wiedererkennen.”

„Mein Vater war sehr interessiert an Menschen“, sagt Constantin Uhlig, der die Ausstellung mit Friso Wielenga zusammenstellte. „Er war ein sehr genauer Beobachter. Sie haben meinen Vater nie ohne Fotoapparat gesehen.” An Wochenenden besuchte Gerhard Uhlig häufig Enschede. „Er hat 50 Jahre in Münster oder in der Umgebung gewohnt. Enschede lag vor der Tür. Meine Eltern fanden den Wochenmarkt und die Umgebung offensichtlich interessant.”

Auch Constantin Uhlig sieht in den Fotos seines Vaters deutliche Unterschiede in der Atmosphäre. „Münster ist saturiert, schick und steif. Enschede ist irgendwie offener.“ Im Archiv gibt viele weitere Bilder die nicht ausgestellt werden. „Sehr packende Porträts, die auf der Straße entstanden sind. Auf denen ist der Kontrast noch viel größer.”

Gerhard Uhlig arbeitete übrigens nicht nur als Fotograf. Er war als Maler und Grafiker tätig. „Ab den 70er-Jahren hat er sich stark auf Didaktik, Kunsttheorie und Lehre konzentriert, aber weiter kreativ gearbeitet.”

„Seine Arbeiten sind sehr vielseitig, von informell über Pop-Art bis hin zu karikaturistisch und illustrativ”, sagt Constantin Uhlig. „Er hat die Fotografie immer als einen Teil der künstlerischen Tätigkeit und als Werkmittel der Kunstlehre gesehen. Er musste alles vermitteln können, darum hat er sich facettenreich mit allem beschäftigt. Mein Vater war ein absoluter Arbeiter und Perfektionist, der seine Sachen wirklich gründlich gemacht hat. Er arbeitete nicht aus dem Bauch heraus, sondern sehr reflektiert. Er hat bis zum Schluss sehr intensiv professionell gearbeitet und die Dinge naturwissenschaftlich untersucht.”