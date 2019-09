Gronau/Münster -

Auch am Mittwoch sind im Strafverfahren gegen einen 48-jährigen Mann viele Fragen offen geblieben. Er muss sich zurzeit wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs an der Tochter seiner Lebensgefährtin vor dem Landgericht Münster verantworten. Die Familie lebte im Tatzeitraum – 2008 bis 2015 – in Gronau.