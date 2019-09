„Aus Doofheit“ an Kind vergriffen

Gronau/Ahaus -

Von Christiane Nitsche

Angefangen hatte es damit, dass das Mädchen auf seinem Schoß saß. 2014 fasste Florian M. der damals Achtjährigen zum ersten Mal an den Po. Mindestens sechs Mal kam es in der Folge zu sexuell motivierten Übergriffen des 29-jährigen Gronauers an der Stieftochter seiner Cousine, bevor das Mädchen im Herbst 2018 zur Polizei ging.