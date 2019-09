Gronau/Enschede -

Von Martin Borck, Julia Henkel

Seit 15 Jahren haben sie ihre Ladenlokale in Glanerbrück fast Tür an Tür. Doch persönlich kennengelernt haben sich Marc Oonk aus Enschede und Hermann Dust erst jetzt. Die beiden Bäcker und Konditoren sind Jurymitglieder beim Wettbewerb „Das große Euregio-Backen“. Dieser Wettstreit wird im Rahmen der „Tollen Woche“ in Enschede durchgeführt. Deutsche und niederländische Hobbybäcker sind aufgerufen, „das perfekte Euregio-Gebäck“ zu kreieren. Wie das aussehen und vor allem schmecken könnte? Nun: Da sind die beiden Jury-Mitglieder selbst gespannt.