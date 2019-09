Bobbycar-Rampe und Plasmaschneider

Gronau -

Der Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) steht im Zeichen der Kinder und Familien: „Die Sendung mit der Maus“ hat zum neunten bundesweiten „Türöffner-Tag“ aufgerufen. Auch in Gronau werden sich dann Türen öffnen, die sonst für Kinder verschlossen sind. Der Ortsverband Gronau des Technischen Hilfswerks (THW) nimmt zum zweiten Mal am Türöffnertag teil und zeigt von 11 bis 16 Uhr in seiner Unterkunft an der Vereinsstraße 135, was die Katastrophenschutz-Organisation THW alles macht.