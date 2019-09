43 Jahre für die Kinder dagewesen

Sage und schreibe 43 Jahre lang war Margret Lobjinski als Erzieherin in Kindergärten tätig. Von 1976 bis 1980 arbeitete sie als Gruppenleiterin in einem Kindergarten in ihrem Heimatort Metelen. Dann zog es sie zum St.-Josef-Kindergarten an die Kaiserstiege nach Gronau. Als kommissarische Leiterin (1983 bis 1984) und Leiterin der Einrichtung (1986 bis 1992) trug sie zum Aufbau des Kindergartens bei, der 1988 seinen Standort in den Neubau an die Vietmeierstraße verlegte.

Obwohl Margret Lobjinski ihre Stundenzahl mit der Geburt ihrer Tochter 1992 reduzierte, blieb sie der Einrichtung bis heute als Erzieherin treu.

Im Rahmen einer Feierstunde nutzten die Kolleginnen, Pfarrer Michael Vehlken und Pfarrer Edward Pawolka sowie Vertreter des Kirchenvorstands und der Elternschaft die Gelegenheit, Margret Lobjinski viel Spaß in der nun bevorstehenden passiven Phase ihrer Altersteilzeit zu wünschen. „39 Jahre lang hast du alleine in unserer Kita Kinder gehütet und gepflegt, ihnen zugehört, sie getröstet und ihnen Wissenswertes fürs Leben mit auf den Weg gegebenen. Deine Ideen waren famos, deine Kraft grenzenlos”, lobte die Leiterin von St. Josef, Helga Witte.

Dem konnte sich Pfarrer Vehlken in seiner Ansprache nur anschließen: „Sie haben in unserer Kirchengemeinde wahrlich Geschichte geschrieben. Danke für all die Zeit und ihre Energie. Ein Abschied aus dem Berufsleben geht nie ohne Emotionen und der ein oder anderen Träne einher. Es wäre auch seltsam, wenn dem nicht so wäre.”

Die Freizeit möchte Margret Lobjinski fortan gemeinsam mit ihrem Mann Wolfgang nutzen und im Wohnmobil die Welt entdecken. „Und zwischendurch werde ich sicher auch einmal in meiner alten Wirkungsstätte vorbeischauen”, versprach sie den Teilnehmern der Abschiedsfeier.