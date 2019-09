Antrag auf Tempo 30 fällt durch

Die Stadtverwaltung hatte daraufhin in zwei Phasen von insgesamt drei Wochen (im April/Mai und Juni) Verkehrsmessungen in dem Abschnitt durchführen lassen. Das Resultat: Der Großteil der Verkehrsteilnehmer hält sich an die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Drei bzw. fünf Prozent der Gemessenen waren schneller als 60 km/h unterwegs – die gravierendsten Verstöße wurden in den Abend- und Nachtstunden gemessen. Daher schlug die Verwaltung vor, von einer Temporeduzierung auf 30 km/h abzusehen.

Während Herbert Krause (Pro Bürgerschaft/Piraten) und Udo Buchholz (GAL) gegen den Verwaltungsvorschlag waren, sahen Volker Himmel (CDU) und Kurt Rehbein (SPD) keinen Handlungsbedarf. Der Verkehr fließe dort ruhig, so Rehbein, die Ampel an der Straße Zum Lukas-Krankenhaus habe zudem zu einer Beruhigung beigetragen, fand Himmel. Die Ausschussmehrheit lehnte schließlich den Eltern-Antrag ab.