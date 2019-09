Renaturierung der Dinkel schreitet voran

Aus der Vogelperspektive wird sehr gut deutlich, was zurzeit an der Dinkel im südlichen Epe unweit der Ortsgrenze zu Nienborg gemacht wird. Dem Fluss, der früher massiv begradigt und eingeengt wurde, wird nun wieder Raum gegeben. Er darf und soll an dieser Stelle auch mal sein Bett verlassen und durch zwei Nebenrinnen fließen. Im alten Flussbett, das aufgeweitet wurde, sind zwei Inseln entstanden, die sich positiv auf die Fließdynamik der Dinkel auswirken sollen. Und die beiden Baumaschinen, die auf der Baustelle in der Natur noch im Einsatz sind und aus der Vogelperspektive wie Spielzeuge wirken, verdeutlichen die Größe der Maßnahme. Es handelt sich dabei um eine von vier Maßnahmen, die zurzeit zwischen Alfertring und der Grenze zu Nienborg an der Dinkel durchgeführt werden. Träger der Maßnahme sind die Stadt Gronau und die Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken. Das Konzept hat die Ingenieurgemeinschaft Flick erarbeitet, die niederländische Firma Gerwers aus Tilligte führt die Arbeiten aus. Als Bauzeit sind zwei bis drei Monate geplant, die Arbeiten sollen also in diesem Jahr noch abgeschlossen werden. Die Stadt kalkuliert mit Baukosten von rund 750 000 Euro. 80 Prozent davon werden über EU-Fördermittel abgedeckt. Entstanden ist das Foto am vergangenen Sonntag.