Abschiedsfahrt im Rentnershuttle

Norbert Hoff war seit 2003 im Jugendamt tätig, wo er sich um Vormundschaften kümmerte. In ihrer gereimten Laudatio erinnerte Fachdienstleiterin Doris Ströing auch an die anderen beruflichen Stationen Hoffs.

1970 fing er als „Nobbi von der Post“ an. 1972 ging er nach Frankfurt am Main – doch dem Postassistenten gefiel es dort nicht. Er kündigte und kehrte schon nach einem halben Jahr nach Gronau zurück. Nach der Bundeswehrzeit ging er 1976 zum Zoll, wo er als Hundeführer für Schlagzeilen sorgte: Sein Schäferhund erschnüffelte 50 Kilo harter Drogen. Dass er seinen Vierbeiner „Satan“ nannte, konnte sich Ströing nur dadurch erklären, dass von dem Namen eine abschreckenden Wirkung auf die Täter ausgehen sollte. Hoff selbst sei allen Teuflischen unverdächtig – schließlich ist er seit 25 Jahren als Diakon tätig und halte in dieser Funktion dem Pfarrer den Rücken frei. Auch in der Kolpingsfamilieist Norbert Hoff aktiv.

1990 wechselte er zum Ordnungsamt der Stadt Gronau, und noch 1997 begann er ein Studium für den gehobenen Dienst, zählte Ströing weitere Stationen im Lebenslauf Hoffs auf.

Im Jugendamt war Norbert Hoff für die Vormundschaften und Pflegschaften Minderjähriger zuständig. „Du hast Dich für Deine Mündel stark gemacht“ attestierte Ströing ihm. Künftig werde er mehr Zeit für seine Frau und die wachsende Familie – vier Kinder und sechs Enkelkinder – haben. Und für Reisen auf dem Motorrad – für das Stöing ihm als Geschenk eine Navi-Halterung überreichte.

Hoffs Kollegin Christa Meier hatte eine Präsentation mit Fotos vorbereitet, die Hoff im Rahmen von Freizeitaktivitäten der Jugendamts-Belegschaft zeigten und die für den ein oder anderen Lacher sorgten.

„Ich werde Dich vermissen“, sagte Meier – und sprach damit aus, was viele der anderen Gäste ebenfalls dachten, die ihm mit Präsenten alles Gute für die Zukunft wünschten.