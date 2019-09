Herrenlose Räder werden entfernt

Gronau -

Die Stadt Gronau teilt mit, dass die Radstation am Gronauer Bahnhof in der Zeit vom 14. Oktober bis voraussichtlich zum 31. März 2020 wegen Umbaumaßnahmen geschlossen wird. In diesem Zeitraum ist das Abstellen von Fahrrädern in der Radstation nicht möglich. Stattdessen sind die ausgewiesenen Fahrrad-Stellplätze in Höhe des Bahnhofsgebäudes und hinter den Bahnsteigen, zugänglich von der Losserstraße, zu nutzen. Mit den Umbaumaßnahmen ist auch die Entfernung sogenannter herrenloser Fahrräder verbunden. Die Eigentümer werden gebeten, sämtliche Fahrräder bis zum 13. Oktober (Sonntag) zu entfernen. Eine entsprechende Beschilderung wird an der Radstation auf die Schließung hinweisen. Dort trotzdem verbleibende Räder werden durch den städtischen Bauhof (Zentrale Bau- und Umweltdienste) abtransportiert und am städtischen Bauhof aufbewahrt. Die Eigentümer dieser Räder können sich mit dem Bauhof unter 02562 7010 in Verbindung setzen und einen Abholtermin vereinbaren.