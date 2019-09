Die Konvention wurde am 20. November 1989 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen angenommen. Mittlerweile gibt es 41 Kinderrechte, die jedem Kind von Geburt an zustehen. Demnach haben Kinder Recht auf wie Schutz vor Gewalt, auf Leben und Gesundheit, auf gesunde Ernährung, auf ein sicheres Zuhause, auf Bildung, auf Spiel und Erholung, auf Schutz vor Ausbeutung, auf besondere Förderung bei Behinderung und ein Recht auf Mitbestimmung.

Das Projekt des DRK-Familienzentrums „Zum Regenbogenland“ zielt darauf ab, die Rechte von Kindern in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Die Kinderrechte leiden in Deutschland noch immer unter einem gravierenden Umsetzungsdefizit, finden die Initiatoren.

Das Gronauer Projekt wird im Regenbogenland auf drei Ebenen – im Gesamtteam, auf Eltern- und auf Kinderebene – in Zeitraum Oktober 2019 bis Oktober 2020 durchgeführt werden. Für das Gesamtteam wird eine viertägige Inhouse-Schulung „Kinderrechte in der Kita und in der Elternarbeit“ als Zertifikatskurs mit einem erfahrenen Kinderrechtsexperten durchgeführt. Auf Ebene der Kinder werden Kathrin Achteresch und Birgit Hüsing-Hackfort aktiv werden. Als Kooperationspartner sind die Katholische Familienbildungsstätte und die Stadtbücherei Gronau mit dabei. Mit der Familienbildungsstätte sind Kurse für zwei Zielgruppen, einmal für Fünf- und Sechsjährige und einmal für Vierjährige geplant.

Die Stadtbücherei bietet in Zusammenarbeit mit dem DRK-Familienzentrum Lesungen für Kinder zum Thema „Kinder haben Rechte“ an. Ein weiterer Teil des Projektgeldes wird für die Anschaffung von Büchern für Kindergartenkinder als auch Fachliteratur für das pädagogische Personal ausgegeben. Außerdem wird ein Theaterstück den Kindern das Thema kulturell näherbringen.

Als Schirmherr für das Projekt wurde Bürgermeister Rainer Doetkotte gewonnen. „Kinderrechte fangen schon hier bei uns an“, ist sich Doet­kotte sicher. „Daher freue ich mich über die Anfrage und bin als Schirmherr für das Gronauer Projekt gerne mit an Bord.“ Die Stadt Gronau ist in vielfältiger Weise an der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ganz nah mit dabei. So wird sie sich auch in Zukunft für die Belange und Interessen der jüngsten Generation stark machen. Nicht nur das Schüler- und Jugendparlament steht exemplarisch für die Teilhabe, sondern auch die Förderung der Entwicklung in den Kindertagesstätten, Schulen oder beim Freizeitsport in den Vereinen oder auf den unzähligen Spiel- und Freiflächen im Stadtgebiet.

Der Elternrat der Kita freut sich über das Engagement der Kita und dass die Kinder an diesem finanziell geförderten Projekt mit tollen Zusatzaktivitäten teilnehmen können. Am 8. Mai sollen die Ergebnisse des Kinderrechtprojektes in einer Ausstellung in der Stadtbücherei präsentiert werden.