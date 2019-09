„Die Kirche wird stärker Teil des Stadtgefüges“, erläuterte Bracht. So soll der Platz vor dem Gebäude eine größere Aufenthaltsqualität erhalten. Die Stufen zur Kirche werden teils verschwinden. Es soll plätschernde Wasserelemente geben. „Der Raum wird offener“, kündigte Bracht an. Dazu gehört, dass der Schwienetöns an die andere Seite des Vorplatzes wandern wird. Alle Pläne seien übrigens mit der Pfarrgemeinde abgestimmt.

Der Brunnen am Mühlenplatz soll weichen, um dort eine besser Raumstruktur zu erhalten. „Da fehlt derzeit die Orientierung. Wir würden für eine klarere Situation plädieren, die auch die Brücke über die Dinkel stärker berücksichtigt.“

An der Rückseite der Kirche ist ein kombinierter Fest- und Parkplatz geplant. „Es handelt sich mehr um ein informelles Parken“, sagte Bracht. Bei Festen müssen die Autos weichen. Um den Wasserturm kann sich Bracht eine Plattform vorstellen. Auf diesem Podest könnten Drehliegen installiert werden. Als weiteres potenzielles Straßenmöbel präsentierte er die „Gronau-Bank" – ein speziell für die Stadt entworfenes Sitzmöbel. „Es würde die runden Formen der Stadtgräben um den alten Gronauer Ortskern aufnehmen“, sagte Bracht. Eine Idee, deren Charme bei den Politikern verfing.

Rund um die Kirche und in der Neustraße werden neue Bäume gepflanzt, um mehr Grünvolumen und damit mehr Schatten zu erhalten. Hinter der Kirche könnte Bracht sich Trauerweiden vorstellen. Zudem sollten Ginkgos gepflanzt werden, die über eine Wurzelkammersystem versorgt würden.

Ulrich Doetkotte (FDP) sah Konfliktpotenzial mit dem Radverkehr. Bedenken, die Bracht entkräftete: „Eine Durchfahrt am Kirchplatz vorbei ist weiter möglich.“ Und Herbert Krauses Sorge, dass es zu viel Parkplätze gibt, entgegnete Johannes Böcker (CDU): „Wir brauchen die dort für die Arztpraxen. Es sollen ja keine Dauerparkplätze sein.“

Stadtbaurat Ralf Groß-Holtick kündigte an, dass die Pläne auf einer Bürgerversammlung vorgestellt werden. Außerdem sollen die Politiker bei einer Bereisung das Pflastermaterial anschauen, das auf den Flächen verwendet werden soll.