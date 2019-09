Ist der Osten offener für Hilfen?

Gronau -

Diese Erkenntnis überraschte alle: „Im Osten haben wir am meisten zu tun“, erklärte Dietmar Leh­nert. Der Fachcontroller für den Bereich Jugend, Schule und Sport präsentierte am Donnerstag im Jugendhilfeausschuss erstmalig, wie sich die Kennzahlen zur Steuerung der Jugendhilfe 2018 entwickelt haben. Dabei zeigte sich: Im Sozialraum Ost gab es nicht nur den höchsten Zuwachs an Einwohnern unter 21 Jahren – hier lag auch der Anteil an Neuzugängen bei den im Jugendamt aufgenommenen Hilfefällen deutlich am höchsten.