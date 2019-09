Die Kraft der grenzverneinenden Zusammenarbeit

Die Idee, dass Enschede und Gronau fusionieren könnten, hat der Zusammenarbeit zwischen den beiden Städten nicht gut getan. Das sagt der Enscheder Bürgermeister Onno van Veldhuizen in einem Gespräch mit dem Twentsche Courant Tubantia und den Westfälischen Nachrichten .

Der Fusionsgedanke kam vor gut zwei Jahren im Enscheder Rathaus auf. Van Veldhuizen hatte damals zwar davon gesprochen, „die Grenze ausradieren“ zu wollen. Aber von einer Fusion war seinen Worten zufolge keine Rede. Auch derzeit hält er das für ausgeschlossen. „Das würde ja bedeuten, dass ein Stück von Deutschland an die Niederlande geht oder umgekehrt. Völliger Blödsinn!”

Die damalige Spitze im Gronauer Rathaus reagierte verstimmt auf die Vorschläge aus Enschede. „Die Tür wurde damals zugeschlagen”, so Van Veldhuizen. „Wir haben auf höchster Verwaltungsebene ein Mal ein Treffen gehabt, und das war‘s. Die Zusammenarbeit hat zwei Jahre lang stillgelegen. Es hätte viel mehr geschehen können.”

Inzwischen hat Gronau mit Rainer Doetkotte einen neuen Bürgermeister. Er reagiert gelassen auf das Thema Fusion. „Es gab damals Irritationen.“ (Das ganze Interview mit Rainer Doetkotte lesen Sie auf der 4. Lokalseite).

Die Reibereien führten mit dazu, dass Enschede seine Aufmerksamkeit in den vergangenen zwei Jahren stärker auf Münster lenkte. Van Veldhuizen tauschte schon tageweise seinen Platz mit seinem münsterischen Amtskollegen Markus Lewe. Auch Beamte und Ratsmitglieder schnupperten bei ihren jeweiligen Kollegen auf der anderen Seite der Grenze.

In der gesamten Region wächst derweil die Erkenntnis, dass grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu größerer Schlagkraft führt, so Van Veldhuizen. „Für den Wohlstand von Twente und Enschede sind unsere deutsche Nachbarn unglaublich wichtig. Wenn wir in Brüssel, Berlin oder Den Haag deutlich machen, dass wir als Twente und Nordrhein-Westfalen gemeinsame Interessen haben, haben wir viel mehr Einfluss, als wenn wir nur als Stadt Enschede oder Stadt Münster anklopfen würden. Bevor man aber als Lobbyist agieren kann, muss man die gemeinsamen Ziele formulieren. Wenn man an einem Strang zieht, entwickelt sich eine immer stärker werdende grenzüberschreitende Region mit gemeinsamen Belangen und Netzwerken.”

Van Veldhuizen nennt als Beispiel die intensive Unterstützung, die das Batterieforschungszentrum in Münster von Hochschulen und Unternehmen in Twente und im Achterhoek erfuhr. Außerdem erwähnt er die Zusammenarbeit rundum das Thema Drohnen. „Ich habe – ohne zu übertreiben – ein Dreivierteljahr kämpfen müssen, bevor ich das Thema in den Strukturen der münsterischen Behörden verankern konnte. Drohnen sind was Neues – dafür fühlte sich niemand zuständig. Inzwischen sind wir in Enschede Leadpartner in einem europäischen Programm zum Thema Air-Mobility mit acht Städten in fünf Ländern. Und Münster ist auch dabei. Fragen sind zum Beispiel: Wie können wir künftig Drohnen grenzüberschreitend einsetzen? Bislang hat sich darum noch niemand Gedanken gemacht. Wir stehen in Europa an der Spitze. Ich hoffe, dass wir damit auch ein Beispiel für die Kraft der grenzverneinenden Zusammenarbeit geben .”

Auch Gronau ist ihm dabei wichtig. „Wir sind gute Nachbarn. In den Bereichen Sicherheit und Verkehr ziehen wir an einem Strang. Auch in Sachen Euregio-Quartier haben wir gute Kontakte. Ich habe das Gefühl, dass die Energie wieder fließt.“