Bürgermeister Rainer Doetkotte: Wir verfolgen gemeinsame Ziele

Doetkotte : Schon mein erster Besuch in Enschede kurz nach meinem Amtsantritt sollte nicht nur zu „koffie en gebak“ sein. Stadtbaurat Groß-Holtick hat mich begleitet. Wir haben über das Thema Euregio-Quartier gesprochen. Wir haben versucht, gemeinsame Bezugspunkte zu finden. Wo kann man zusammenarbeiten, wo lohnt es sich? Woran haben beide Seiten Interesse? Ziel ist es, eine Handvoll Ziele zu formulieren und umzusetzen. Damit sind wir schon gut beschäftigt.

Vor zweieinhalb Jahren haben wir mit Ihrer Vorgängerin Sonja Jürgens über das Verhältnis zwischen den beiden Städten gesprochen. Damals gab es Kontakte auf Bürgermeister-, Dezernenten- und Geschäftsführerebene der städtischen Gesellschaften. Gibt es da Kontinuität?

Doetkotte: Auf Dezernenten- und Fachdienstleiterebene haben wir weiterhin einen guten persönlichen Kontakt. Außerdem hat es immer wieder Gespräche zum Thema Sicherheit gegeben. An meinem ersten Arbeitstag als Bürgermeister fand ein Treffen statt, bei dem Polizei, Zoll, Ordnungsämter und die Bürgermeister vertreten waren. Ein Thema ist Drogenkriminalität. Das Problem des „Drogenexpress‘“ – der Zug nach Glanerbrug, den viele Drogenkonsumenten aus Deutschland nutzen – wurde schon in der Amtszeit von Sonja Jürgens angegangen. Zwischen den Instanzen beider Länder werden die Kontrollen in den Zügen abgestimmt. Diese Zusammenarbeit läuft sehr erfolgreich, was auch auf höherer Ebene wahrgenommen wird. Erst letztens haben wir in Losser dem Kommissar des Königs der Provinz Overijssel unsere Kooperation vorgestellt. Die Unterschiede im nationalen Recht sind interessant. Die Niederländer können im Rahmen des Ordnungsrechts Platzverbote für ganze Stadtteile aussprechen. Unsere Zusammenarbeit setzt aber schon früher an. Wir erkundigen uns bei unseren niederländischen Kollegen, wenn ein Niederländer eine Shisha-Bar eröffnen möchte, ob er in den Niederlanden auffällig war. Die eine oder andere Niederlassung haben wir verhindert. Mittlerweile will auch die Landesregierung einen derartigen grenzüberschreitenden Datenaustausch fördern. Die Bedingungen – wer ruft an, wer bekommt die Informationen – müssen schließlich sauber geklärt sein.

Zwischen Kommunen lässt sich viel absprechen – doch werfen Ihnen übergeordnete Instanzen nicht Knüppel zwischen die Beine?

Doetkotte: Ein Beispiel: Ich würde mich freuen, wenn der Schnellradweg F 35 über die Grenze nach Gronau und Ochtrup verlängert würde. Doch wenn wir die Qualitätsansprüche der niederländischen Radwege nach Deutschland transferieren wollen, stoße ich bei Straßen NRW auf Bedenken und Zweifel. Ich möchte einen Ansatz finden, wie man das schafft. Bis in die Gronauer Innenstadt kämen wir auf jeden Fall. Hier würden wir aber Hauptverkehrsknotenpunkte queren, bei denen der Radverkehr Vorrang haben müsste. Wäre das durch eine intelligente Ampelschaltung machbar? Oder brauchen wir Tunnel oder Brücken. Das treibt Straßen NRW natürlich Schweißperlen auf die Stirn. Was mich gefreut hat: Bei meinem Antrittsbesuch bei der Regierungspräsidentin in Münster war ihre erste Frage nach der deutsch-niederländischen Zusammenarbeit. Das bestärkt mich darin, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Es muss durch gute Zusammenarbeit und Projekte eine Verzahnung entstehen, die im besten Sinne nicht wieder lösbar ist. Wir gehen ja keine Zwangsehe ein, wir kommen ja freiwillig und gerne zusammen. Grundsätzlich stoßen unsere grenzüberschreitenden Ansätze auf Wohlwollen, weil man erkennt, dass wir gemeinsame Ziele wie die Sicherheit für die Bürger verfolgen. Der Mehrwert wird deutlich. Das gilt auch für das Euregio-Quartier direkt an der Nahtstelle zwischen Gronau und Enschede. In Glanerbrug sieht man das pulsierende Leben, während bei uns Hinterhof-Idylle herrscht. Die Entwicklung dieses Areals ist auch vor dem Hintergrund der Frage wichtig, was wir tun können, damit auch Enscheder diese Flächen für Ansiedlungen interessant finden. Wir wollen dort aber keine verlängerte Einkaufsstraße von Glanerbrug – dann würden wir ja unsere Innenstadtpläne konterkarieren.

Enschede hat die Deutschland-Agenda. Hat Gronau eine Niederlande-Agenda?

Doetkotte: Ich möchte fünf Punkte herausarbeiten, die ich als Vision in den nächsten fünf Jahren auf meiner Agenda sehe. Das könnte man als Niederlande-Agenda bezeichnen. Ein solcher Punkt, aus dem wir Nutzen ziehen könnten, wäre der Bau einer Feuerwache in Glanerbrug. Wenn wir direkt an der Grenze etwas entwickeln wollen, müssen wir die Erreichbarkeit durch die Feuerwehr in vorgeschriebenen Zeiten sicherstellen. Durch eine Brandweer in Glanerbrug, die grenzüberschreitend Einsätze fährt, würde das gelingen. Dafür bräuchten wir die Unterstützung der Euregio und des Landes – aber das hat an anderer Stelle auch schon funktioniert. Ein anderes Thema, das wir nicht nur mit Enschede, sondern auch mit Losser angehen wollen, ist Tourismus. Ich war mit Bürgermeisterin Cia Kroon kürzlich im Rock‘n‘Popuseum. Auch dort macht sich die stärkere Ausrichtung auf die Niederlande positiv bemerkbar. Es kommen mehr Niederländer nach Gronau, um etwas zu erleben. Auch der Drilandsee ist für viele Losseraner ein beliebtes Ziel. Wenn wir dort die Attraktivität steigern, tun wir das auch für unsere Nachbarn. Auch kulturell gibt es Potenzial. Ich war auf Einladung von Bürgermeisterin Kroon bei einem Konzert auf der Freilichtbühne Brilmansdennen in Losser. Aber die Losseraner waren unter sich. Es gab keine Besucher aus Gronau. Warum nicht? Ein weiterer Punkt: In Enschede fehlen qualifizierte Gewerbeflächen. Da kommt Katharina Vater, die Geschäftsführerin der WTG ins Spiel. Sie hat regelmäßig Kontakt zu den Niederländern.

Sie bieten konkret niederländischen Unternehmen Gewerbeflächen an?

Doetkotte: Genau. Die Kontakte dienen dazu, dass die niederländische Seite weiß, welche Flächen wir vorhalten. Für uns hat es den Vorteil, dass Arbeitsplätze geschaffen werden.

Gronau würde anders aussehen, wenn es Enschede nicht geben würde. Die Ansiedlung von Einzelhandel im Drio-Projekt scheitert, weil es ein paar Kilometer weiter die Geschäfte schon gibt. Wie sehen Sie diese Konkurrenz?

Doetkotte: Wir können natürlich jammern, dass Enschede so ein Magnet ist, nur ändern werden wir das nicht. Enschede hat immer einen Sog entwickelt, vor allem im Einzelhandel. Grundsätzlich ist für uns positiv, dass im Hinterland Gronaus viele Menschen leben, denen wir künftig eine attraktive Innenstadt präsentieren wollen. Ob die Niederländer vorwiegend wegen des Einzelhandels kommen, wird die Zukunft zeigen. Ich denke, wir werden mit anderen Themen punkten müssen. Ich sehe optimistisch in die Zukunft, weil wir die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt so verbessern werden, dass die Niederländer sie als ein neues und schönes Ziel empfinden werden und gerne wiederkommen.

Gibt es für Start-ups und Studenten aus Enschede Möglichkeiten in Gronau?

Doetkotte: Start-ups sind herzlich willkommen. Da spielt die Nationalität keine Rolle. Wir wollen neue, kreative Ideen nach Gronau holen. Aus kleinen Ideen sind große Unternehmen entstanden, die zum Teil in Gronau geblieben sind. Was Studenten betrifft: In Gronau wohnen vor allem deutsche Studenten, die an den Enscheder Hochschulen studieren. Wir wollen aber auf Dauer nicht nur Wohnstadt für Studenten sein, sondern Hochschulstandort. Wir hätten gerne wieder einen Teilstandort der Saxion hier. Um das bilateral zu organisieren, müssen dicke Bretter gebohrt werden, das wird nicht von heute auf morgen gelingen.

Gibt es im Bereich Gesundheit neben der Zusammenarbeit mit dem Medisch Spectrum Twente im Bereich kinderärztliche Versorgung Fortschritte?

Doetkotte: Grundsätzliches Problem ist die oft noch fehlende Anerkennung der Berufsausbildung. Das ist ein Hemmnis und man findet auch vor Ort keine praktikablen Lösungen, weil das nicht in den kommunalen Aufgabenbereich fällt. Im Rettungswesen ist zum Glück schon viel geregelt. Ein Freund, der einen schweren Arbeitsunfall hatte, ist direkt nach Enschede gebracht worden. Das wird im Rettungswagen entschieden. Die Kostenträger regeln das später. Wenn man aber von einer geplanten Behandlung ausgeht, gibt es oft Probleme. Wenn zum Beispiel die deutsche Krankenkasse nicht alle Kosten übernimmt, die bei einer Behandlung durch einen niederländischen Arzt entstehen. Ich bin froh, dass das bei der Kinderversorgung mit dem Medisch Spectrum geregelt ist. Da gibt es steigende Fallzahlen – aber es existiert offenbar bei vielen Familien immer noch eine Grenze im Kopf. Sie schicken die Kinder lieber nach Rheine, Nordhorn oder Coesfeld. Das Angebot in Enschede anzunehmen, muss selbstverständlicher werden. Auch bei Schlaganfallbehandlungen wird Borken häufiger angefahren als die Einrichtungen in den Niederlanden, weil die Zusammenarbeit zwar möglich, aber kompliziert ist. Da hake ich auch immer wieder bei der Euregio nach, was man machen kann.

Das ist Dicke-Bretter-Bohren.

Doetkotte: Ja, genau wie bei der Deutschen Bahn . Wir wollen die Elektrifizierung der Strecke Münster-Enschede, um eine durchgehende Verbindung nach Zwolle oder Amsterdam zu bekommen. Aber da müssen wir bei der Deutschen Bahn wirklich dicke Bretter bohren. Dabei ist das Thema alt: Es gab an der Strecke die Kamelbrücke – mit einem großen Buckel über das Gleis. Der war deshalb so groß, weil bei einer Elektrifizierung der Bahnstrecke die Stromleitungen darunter passen sollten. Die Brücke ist mittlerweile abgebrochen, die Elektrifizierung immer noch nicht realisiert . . .

Grenzüberschreitend ist heute viel möglich: Man kann im Nachbarland arbeiten, studieren, Freizeit verbringen. Entsprechende Informationsangebote existieren. Müssten sie noch offensiver vertreten werden?

Doetkotte: Sie sind immer noch nicht im Alltag angekommen. Es gibt die grenzüberschreitende Arbeitsvermittlung. Doch bei Steuern und Sozialrecht bestehen immer noch Unsicherheiten bei den Arbeitnehmern. Die Euregio informiert mit ihrem Grenzinfopunkt, aber viele trauen sich trotzdem nicht. Das finde ich schade. Denn ich sehe das als Chance.

Die Menschen stehen mit dem Rücken zur Grenze und nutzen nur die halbe Welt.

Doetkotte: Dabei ist Gronau das Zentrum der ganzen Welt, weil wir den Bogen komplett um uns schlagen können.

Die räumliche Nähe zwischen den Menschen ist zwar da – aber es kommt außer beim Shoppen nur selten zu Begegnungen zwischen Niederländern und Deutschen. Wie kann man das ändern?

Doetkotte: Menschen zusammenzubringen ist ein Ziel, das man nur langfristig erreichen kann. Das gilt auch bei Städtepartnerschaften: Wenn die nicht durch Menschen getragen werden, schläft das wieder ein. Dass immer noch Niederländer nach Gronau ziehen, aber weiter in den Niederlanden arbeiten und die Kinder dort zur Schule schicken, beweist, dass das Zusammenleben noch nicht immer funktioniert. Aber es gibt auch andere Beispiele: Gronauer mit niederländischen Wurzeln, die sich in Vereinen und beim Sport engagieren und sagen: Dies ist mein neues Zuhause.

Aber Menschen zusammenzubringen, muss letztendlich das Ziel sein, oder?

Doetkotte: Ja, dass man ganz selbstverständlich miteinander umgeht. Das gab es früher stärker als heute. Zu Zeiten der Textilindustrie haben ja viel mehr Niederländer aus Glanerbrug oder Overdinkel hier gearbeitet. Man war jeden Tag zusammen. Freundschaften entstanden, Ehen sind geschlossen worden.

Welches Gefühl haben Sie selbst als Bewohner der Grenzregion?

Doetkotte: Das ist mein Zuhause. Ich bin viel mit dem Rennrad unterwegs. Wenn ich einmal um Gronau fahre, komme ich automatisch über die Grenze. Für mich ist das eine gemeinsame Region.

Sie sprechen Niederländisch. Schon immer?

Doetkotte : Seit den 80er-Jahren. Damals war ich Schüler der Fridtjof-Nansen-Realschule, eine der ersten Schulen im Land, die Niederländisch als Wahlfach anboten. Ich hatte vier Jahre Niederländisch.

Wie reagieren die Niederländer darauf, wenn sie Niederländisch sprechen?

Doetkotte: (lacht) Geweldig! Das Sprechen der anderen Sprache öffnet Türen, selbst wenn man sie nicht perfekt spricht. Wenn man die Niederländer in ihrer Sprache anspricht, sind sie oft wirklich begeistert.

Es kam ja mal die ketzerische Frage auf, ob Enschede und Gronau nicht fusionieren sollten.

Doekotte: Das hat, glaube ich, zu Irritationen geführt. Wir werden wahrscheinlich nie eine Stadt werden, weil die Staatsgrenze eben dazwischen ist. Aber wir werden trotzdem zusammenwachsen. Im Sinne von Geschwistern. Man hat dann den großen Bruder oder die große Schwester auf der anderen Seite. Gronau wird den kleineren Part besetzten. Nichtsdestotrotz können wir uns entwickeln. Wir in Gronau können ja schon jetzt einiges in die Waagschale werfen: Wir haben die Bäder, die von der anderen Seite ja stark frequentiert werden.

Welche weiteren Herausforderungen und Chancen gibt es?

Doetkotte: Wohnraum ist ein rares Gut an beiden Seiten. Wenn wir weitere Wohngebiete entwickeln, werden wir sicher auch Angebote für Niederländer schaffen, um Gronau als Wohnstandort zu profilieren. Beim Thema Digitalisierung können wir vielleicht noch etwas lernen. Mir ist natürlich aufgefallen, dass Enschede und Münster stärker kooperieren. Liegt es daran, dass die Beziehungen Enschedes zu Gronau schon alltäglich geworden sind? Oder sind wir die anstehenden Aufgaben nicht konkret genug angegangen, haben wir zu wenig getan? Wir wollen mit den uns gegebenen Möglichkeit Gas geben. Ein positives Beispiel ist die Synagoge. Deutsche unterstützen ehrenamtlich die Arbeit an der Enscheder Synagoge. Andersherum findet die Entwicklung der Eper Synagoge zu einem Haus der Begegnung Unterstützung durch die Enscheder jüdische Gemeinde. Diese Initiative kam aus der Bürgerschaft. Auch bin ich dankbar, dass die Stadt Gronau schon seit Jahren in Enschede, Glanerbrug und Losser an den Feiern zum Totengedenken und zum Befreiungstag teilnehmen darf. Das ist eine Einladung, die nicht ausgesprochen werden muss – sie wird aber ausgesprochen. Das ist ein Handreichen über die Grenze hinweg. Ich hoffe, dass wir diese Erinnerungskultur lange pflegen werden.

Also klappt es durchaus schon mit dem Nachbarn?

Doetkotte: Ja, es gibt viele Beispiele. Aber wie gesagt: Es ist noch nicht für alle selbstverständlich. Man kann die Entwicklung als Stadt forcieren. Das wird eine Aufgabe sein, um auch das offene Europa zu propagieren. Denn wenn wir eins nicht wollen, dann sind das geschlossene Grenzen und unterschiedliche Währungen. Wenn der Cut kommen sollte, wären wir wieder Grenzregion. Heute sind wir im Zentrum Europas.