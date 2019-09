Freizeit-Aktion von acht bis acht

Gronau -

In der ersten Herbstferienwoche bietet das Kinder- und Jugendzentrum Luise eine „Von acht bis acht“-Aktion an. Vom 14. bis 17. Oktober (Montag bis Donnerstag) können Kinder ab dem ersten Schuljahr ab 8 Uhr im Rahmen des offenen Treffs in die Luise, Schiefestraße 41 kommen. An diesen Tagen schließt das Jugendzentrum erst um 20 Uhr. Morgens, mittags und abends wird täglich in der Zeit von 8 bis 9.30 Uhr Frühstück, von 12.30 bis 13.30 Uhr Mittagessen und von 17.30 bis 18.30 Uhr Abendbrot für jeweils einen Euro angeboten; außerdem finden verschiedene kleine Freizeitangebote statt, an denen die Kinder je nach Belieben teilnehmen können. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.