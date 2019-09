Alleinerziehende und Frauen sind besonders betroffen Das Gespenst der Armut geht um

Zwei Veranstaltungen in Gronau beschäftigten sich in dieser Woche mit dem Thema Armut. Anlass für Frank Zimmermann zu fragen, was man vor Ort tun kann gegen einen Missstand, der eher in bundes- und weltpolitischen Entscheidungen wurzelt als in lokalen Gegebenheiten. Von Frank Zimmermann