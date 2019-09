Vom Oktoberfest bis zur Rosenkranzandacht

Am 10. Oktober (Donnerstag) findet die Mitarbeiterinnenversammlung gemeinsam mit der KFD St. Antonius im Pfarrzentrum an der Mühlenmathe statt. Start ist um 15.30 Uhr.

Zum Erntedankfest am ersten Wochenende im Oktober dekoriert die KFD St. Josef die Josefskirche mit Früchten, Gemüse, Getreide und vielen anderen Lebensmitteln aus den heimischen Gärten.

Dazu wird am 11. Oktober (Freitag) um 8.30 Uhr eine Frauenmesse gefeiert. Im Anschluss an die Messe findet im Vietmeier-Haus an der Kaiserstiege das Erntedankfrühstück statt. Es wird um Anmeldung bis zum 8. Oktober im Pfarrbüro ( ✆ 99198830 oder 991980) gebeten.

Am 13. Oktober (Sonntag) feiert Diakon Norbert Hoff sein 25-jähriges Jubiläum als Diakon in der Gemeinde. Zu der Festmesse um 9.30 Uhr in der Josefskirche sind alle Mitglieder eingeladen.

Am 17. Oktober (Donnerstag) lädt die KFD St. Agatha Epe zur Pfarrverbandswallfahrt nach Heede im Emsland ein. Die Abfahrt erfolgt um 12.45 Uhr ab Busbahnhof Gronau. Im Marienwallfahrtsort Heede wird eine Führung über die Erscheinungsstelle und ein kleiner Vortrag im Zimmer der Grete Gänseforth angeboten. Die Kosten für Kaffee, Kuchen und Schnittchen in Höhe von 10,50 Euro sind bei der Anmeldung bis zum 11. Oktober in den Pfarrbüros zu zahlen. Die Fahrtkosten für die Mitglieder der KFD St. Antonius und St. Josef übernimmt die KFD, Nichtmitglieder zahlen eine Umlage. Alle interessierten Frauen sind herzlich eingeladen.

Im Oktober findet auch die jährliche Rosenkranzandacht statt. Hierzu lädt die KFD am 19. Oktober (Samstag) um 15.30 Uhr in die Marienkapelle ein.

Die KFD-Frauen weisen auf einen besonders gestalteten Nachmittag am 27. November (Mittwoch) hin. Im Pfarrzentrum an der Mühlenmathe findet ein Besinnungsnachmittag unter dem Leitwort „Das Ich wächst am Du“ statt. Der Nachmittag ist gemeinsam von den KFDen St. Josef und St. Antonius organisiert und wird von Maria Kremer und Marita Preckel vom Diözesanverband, Region Ahaus-Vreden, geleitet. Der Besinnungsnachmittag für Mitglieder beginnt um 14.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen und endet nach einem Wortgottesdienst gegen 19.30 Uhr. Bei der Anmeldung bis zum 22. November in den Pfarrbüros, ist eine Kostenbeteiligung in Höhe von acht Euro für Kaffee, Kuchen und einen kleinen Imbiss zu entrichten. Die Teilnehmerzahl für diesen Nachmittag ist auf 28 Personen begrenzt.