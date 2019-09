15-jährige Radfahrerin verletzt

Epe -

Verletzt wurde am Samstag gegen 13.30 Uhr eine 15-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Epe. Nach ersten Informationen der Polizei vor Ort befuhr die 15-jährige mit ihrem Fahrrad vom Busbahnhof kommend den linksseitigen Gehweg der Agatha Straße. In Höhe der Einmündung von Keppel-Straße Überquerte sie plötzlich die Agathastraße und stieß dabei mit einem Pkw zusammen, der die Agathastraße Richtung Steinfurter Straße befuhr. Die 15-jährige wurde bei dem Unfall verletzt und nach notärztlicher Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht.