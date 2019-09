Zwölfjährige Radfahrerin verletzt

Epe -

Verletzt wurde am Samstag gegen 13.30 Uhr eine zwölfjährige Radfahrerin (nicht 15 Jahre, wie zunächst mitgeteilt) bei einem Verkehrsunfall in Epe. Nach Informationen der Polizei befuhr die Zwölfjährige mit ihrem Fahrrad vom Busbahnhof kommend den linksseitigen Gehweg der Agathastraße. Im Bereich der Fußgängerampel überquerte sie die Fahrbahn - die für den Verkehr auf der Agathastraße Grün zeigte - und stieß dabei mit einem Pkw zusammen, der – laut Zeugenaussage in angepasster Geschwindigkeit – die Agathastraße Richtung Steinfurter Straße befuhr. Die Zwölfjährige wurde dabei verletzt.