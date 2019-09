Beim Anrempeln Geldbörse geklaut

Gronau -

Ein unbekannter Täter hat am späten Samstagvormittag in einem Geschäft auf der Neustraße eine 58-jährige Frau aus Gronau angerempelt und ihr vermutlich dabei die Geldbörse entwendet. Die Frau war durch den Rempler abgelenkt und bemerkte den Diebstahl erst später. Bei dem Täter soll es sich um einen 30 bis 40 Jahre alten, etwa 1,90 Meter großen Mann mit sehr kurzen blonden Haaren handeln. Er trug eine grünbraune Stoffjacke und eine Jeanshose. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.