Auch in Gronau hat sich mit Lisa Dombrowski , Alina Odenbach , Jiska und Silas Ricking ein FfF-Organisationsteam formiert, das am Wochenende mit Umwelt-Aktionen aktiv werden möchte. „Wir wissen, dass die Mitstreiter der Fridays-for-Future-Bewegung von vielen nur als Schulschwänzer angesehen werden, die ohnehin keine Ahnung von Politik haben. Doch wir demonstrieren nicht nur für mehr Klimaschutz und eine bessere Umweltpolitik, wir packen selbst mit an und möchten zeigen, dass jeder Einzelne etwas dazu beitragen kann. Denn Umweltschutz fängt vor der eigenen Haustür an“, so Silas Ricking

So staunte mancher Gast des „Oriental Gourmet“ am Samstagnachmittag nicht schlecht, als die sieben Schülerinnen und Schüler auf dem Parkplatz vor dem Restaurant Gummihandschuhe und Jutebeutel aus ihren Satteltaschen hervorholten und sich auf den Weg zum Plogging – also joggend Müll sammeln – machten. Im strömenden Regen ging es über die Düppelstraße, den Alten Postweg und Jöbkesweg zurück zur Siemensstraße. Etwas enttäuscht zeigten sich die Organisatoren allerdings bezüglich der geringen Resonanz. „Daran könnte man in der Tat noch arbeiten“, so das Orga-Team, das ähnliche Aktionen in Zukunft gerne wiederholen würde.