Tempo 30 am Buddenbrook?

Epe -

Die Straße Am Buddenbrook soll ab Nienkamp in Richtung Füchte bis zum Ortsausgangsschild verkehrsberuhigt werden. Einen entsprechenden Antrag haben Anlieger der Straße an den Bürgermeister gestellt. Durch die Ansiedlung des Gewerbegebietes habe der Verkehr stark zugenommen. Die Straße werde „meistens als Rennstrecke und durch Schwerlastverkehr genutzt“. Die Anwohner seien nicht mehr bereit, das hinzunehmen. Die Straße ist ein Schul- und Kindergartenweg sowie Zufahrtstraße zur Georgskirche. Auch eine Buslinie führt über den Buddenbrook. Da die Bürgersteige nur etwa 80 Zentimeter breit sind, seien sie kaum benutzbar – erst recht nicht an den Müllabfuhr-Tagen. Wenn die Kinder der Georgschule zu Fuß zum Kirchgang in die Georgskirche unterwegs seien, hätten die Aufsichtspersonen keine leichte Aufgabe, weil der Bürgersteig teilweise verlassen werden müsse. Eine Tempo-30-Zone und ein Durchfahrverbot für den Schwerlastverkehr wären eine Lösung. Der Antrag soll im Hauptausschuss am 9. Oktober vorgelegt werden, der ihn voraussichtlich in den Fachausschuss verweisen wird.