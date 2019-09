Epe -

Ein unbekannter Täter hat in Epe einen geparkten, blauen Renault Twingo erheblich beschädigt. Der Wagen hatte in der Zeit von Freitag, 22 Uhr, bis Samstag, 16 Uhr, auf der Lange-Seite-Straße gestanden. Der Unbekannte hat das Fahrzeug verkratzt und vermutlich mit Fußtritten beide Türen eingedellt. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau, 02562 9260.