Eine Drehorgel am Samstagvormittag an der Langestraat in Enschede. Typisch niederländisch eben. Doch wer dreht die Kurbel? Nicht so typisch: Onno van Veldhuizen, seines Zeichens Bürgermeister der Stadt Enschede. Kurz vorher hat er mit seinem Gronauer Amtskollegen Rainer Doetkotte die „Tolle Woche“ offiziell eröffnet.