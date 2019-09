Unfall: Vier Leichtverletzte

Epe -

Leichte Verletzungen haben vier Menschen am Sonntag bei einem Auffahrunfall in Epe erlitten. Gegen 16.45 Uhr befuhren vier Fahrzeuge hintereinander die Gronauer Straße in Richtung Epe. Circa 50 Meter vor der Auffahrt zur B 54 in Richtung Niederlande bremste die vorausfahrende Fahrzeugführerin, eine 48-Jährige aus Gronau, ihr Fahrzeug verkehrsbedingt ab. Die Fahrerin des letzten Wagens der Fahrzeugschlange, eine 35-jährige Frau aus Lünen, fuhr auf den Pkw eines 25-Jährigen Eperaners auf. Dieser rutschte auf den Wagen eines 80-Jährigen aus Epe auf, der wiederum gegen das Auto der 48-Jährigen prallte. Aus dem Fahrzeug des 25-Jährigen verletzte sich eine 20-jährige Beifahrerin aus Epe leicht. Ebenfalls leichte Verletzungen erlitten die 35-Jährige und zwei Kinder im Alter von zwölf und neun Jahren, die sich in ihrem Auto befanden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Das teilte die Polizei am Montag mit.