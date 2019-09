Gronau -

Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in die Johannesschule auf der Landgrafenstraße in Gronau eingedrungen und haben dort Räume verwüstet. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Freitag 17 Uhr und Sonntag 9 Uhr. Auf welche Weise die Täter in das Schulgebäude gelangt sind, ist noch unklar. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Gronau unter 02562 9260 entgegen.