Offiziell: Orgel des Jahres

Gronau -

Dr. Albrecht Philipps, Oberkirchenrat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD/Hannover), hat der Gronauer Ev. Kirchengemeinde im Namen der EKD die Urkunde „Orgel des Jahres“ der Stiftung Orgelklang überreicht. Die Sauer-Orgel, mit deren Einbau in der Evangelischen Stadtkirche im Oktober begonnen werden soll, wurde im Juni in einer Onlineabstimmung aus zwölf Kandidaten zur Orgel des Jahres gewählt. Die Stiftung Orgelklang der EKD setzt sich für den Erhalt von historischen Orgeln ein. Seit 2007 hat sie über 180 Förderzusagen mit einem Volumen von 1,26 Millionen Euro gegeben. Auch das Gronauer Orgelprojekt wird mit 5000 Euro gefördert. Das Foto zeigt Michael Rodemann (Orgelbauverein der Ev. Stadtkirche), Kantor Dr. Tamás Szőcs, Dr. Albrecht Philipps und Jürgen Ohmann (Presbyter und Finanzkirchmeister).