(Keine) Zeit für (falsche) Entscheidungen

Die Verbraucherzentrale bietet regelmäßig kostenlos Energieberatungen und Basis-Checks an. In Kooperation mit der Euregio-VHS lädt die Gronauer Beratungsstelle zu drei Vorträgen ein: „Moderne Heiztechnik im Vergleich“ heißt es am 10. Oktober (Donnerstag) um 19.30 Uhr in der Beratungsstelle Gronau, Konrad-Adenauer-Straße 47-49. Am 7. November (Donnerstag) gibt es an derselben Stelle um 19 Uhr Informationen zum Thema „Fördermittel für Hauseigentümer für energieeffizientes Bauen und Sanieren“. Am 23. Januar geht es um 10 Uhr um das Thema Energiesparen. Anmeldungen nimmt die VHS unter ' 02562 12666 entgegen. Am 29. November findet von 9 bis 13 Uhr im Kreishaus Borken ein Beratungstag „Stromsparen leicht gemacht“ in Kooperation mit dem Klimamanager des Kreises statt.