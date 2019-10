Gronau/Enschede -

Von Christiane Nitsche

Es geht um die Ehre – aber auch um 800 Euro Preisgeld: Am Samstag werden sich Skater aus den Niederlanden und Deutschland zur Skater-Battle treffen. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Tollen Woche in Enschede statt. Auf einer Bahn, die schon ein bisschen was Besonderes ist. Interessenten für den Wettbewerb können sich vor Ort anmelden.