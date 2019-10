Kastanienzeit fällt besonders üppig aus

Es ist die Zeit der Kastanien. Überall fallen sie von den Bäumen – so auch auf dem Alten Mark in Gronau. Früher war diese Zeit Hochkonjunktur für Bastel- und Dekobegeisterte. Und nicht nur das: Die erste gefundene Kastanie im Jahr soll Glück bringen. Kastanien sollen außerdem gegen Rheuma helfen, wenn man eine in der Hosentasche hat. Das besagt zumindest eine alte Volksweisheit. Kastanien können aber auch für Schmerzen sorgen – dann nämlich, wenn sie einem vom Baum auf den Kopf fallen. Wohl dem, der in solchen Fall einen Fahrradhelm trägt . . .