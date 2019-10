„Sei das wunderschöne Durcheinander, das du bist“

Enschede -

49 Glocken bilden das Carillon, das große Glockenspiel im Turm der Grote Kerk in Enschede. Man sieht sie nicht – aber man hört sie oft, wenn man über den Oude Markt geht. So auch am Sonntag (6. Oktober). Dann beschließen die städtische Glockenspielerin Esther Schopman und die Singer-Songwriterin Ronja Maltzahn (Masterstudentin am Artez-Konservatorium in Enschede mit „Herzensheimat“ Münster) die „Tolle Woche“ mit einem gemeinsamen Konzert.