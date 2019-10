Gronau/Bensheim -

In Bensheim an der Bergstraße fand jetzt der 116. Philatelistentag statt, an dem auch eine Abordnung der Philatelistischen Vereinigung Gronau teilnahm. Die Verbandsfunktionäre erwartete an vier Tagen ein umfangreiches Programm, bestehend aus einer Ausstellung, vielen Fachvorträgen, dem Festakt sowie Erkundungen in der Region.