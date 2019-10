Offenbar Brandstiftung auf der „Oase“

Auf dem Gelände der Oase haben in der Nacht zum Donnerstag ein Dixie-Klo sowie eine Hütte gebrannt. Die Feuerwehr wurde um 3.35 Uhr alarmiert. Die Wehrleute löschten den Brand mit einem C-Rohr. Da es sich vermutlich um Brandstiftung handelt, wird die Kripo bezüglich der Brandursache und Schadenshöhe ermitteln, so die Feuerwehr. In den vergangenen Monaten hatten Unbekannte immer wieder Schäden auf dem Gelände des Kirchengartens angerichtet.