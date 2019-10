mit BOR-Kennzeichen hatte zwischen 9 und 15.30 Uhr am Amelandsbrückenweg gestanden. Es fand sich in der Nacht zum Freitag wieder: Offensichtlich war der unbekannte Fahrer damit auf dem Amelandsweg unterwegs gewesen und von der Fahrbahn abgekommen. Als die Polizei eintraf, war niemand mehr am Wagen. Unklar ist, ob der oder die Insassen bei dem Unfall Verletzungen erlitten haben. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau, ✆ 02562 9260.