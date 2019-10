Kind beim Abbiegen erfasst

Gronau -

Schwere Verletzungen hat ein elf Jahre alter Radfahrer am Mittwoch bei einem Unfall in Gronau erlitten. Der Junge wollte gegen 15.50 Uhr die Einmündung der Pfarrer-Reukes-Straße in den Kreisverkehr Zollstraße/Losserstraße auf dem für ihn links liegenden Gehweg queren. Dabei erfasste ihn das Auto einer 74-jährigen Gronauerin: Sie hatte vom Kreisverkehr in die Pfarrer-Reukes-Straße einbiegen wollen. Ein Rettungswagen brachte das Kind in ein Krankenhaus, teilte die Polizei mit.