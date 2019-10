Einbrecher schlagen Tür ein

Mit Gewalt sind Unbekannte am Donnerstag in ein

Wohnhaus in Epe eingedrungen. Um in das Gebäude an der

Agathastraße zu kommen, hatten die Täter eine Terrassentür

eingeschlagen. Ob die Unbekannten etwas entwendeten, steht noch

nicht fest. Die Tatzeit liegt zwischen 9.10 Uhr und 12.50 Uhr. Die

Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau, ✆ 02562 9260.