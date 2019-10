Von Aufregung ist keine Spur, stand sie in diesem Jahr bereits bei Shootings für die Burda Winter- und Sommerkollektion 2020 vor der Kamera. „Unsere Kinder sind mittlerweile 19, 17 und 15 Jahre alt und brauchen keine Rundumbetreuung mehr. Also nutze ich die Zeit, Dinge zu tun, an denen ich Freude habe.