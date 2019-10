Der Tag der offenen Türen zeigte nicht nur die Unterkunft und die blauen Einsatzfahrzeuge, sondern sorgte auch für eine Menge Unterhaltung und Wissenswertes. Vorgeführt wurden eine Kettensäge, die durch Beton sägen kann, und ein Kernbohrgerät, das z.B. nach Erdbeben Zugänge zu verschütteten Personen ermöglicht. Mit dem funkensprühenden Plasma-Schneider wurden Metall-Mäuse aus dickem Blech geschnitten und die THW-Jugendgruppe demonstrierte in einer richtigen Übung, wie Personen aus Trümmern gerettet werden. Und während sich die Eltern mit Kaffee und Kuchen oder Pommes und Würstchen stärkten, konnten sich die Kleinsten auf der THW-Bobbycar-Rennstrecke austoben, in der THW-Lkw-Hüpfburg vergnügen oder von den Erzieherinnen der AWO-Kita „Alter Postweg“ Glitzer-Tattoos aufmalen lassen. Von THW-Helfern wurde erklärt und moderiert, was das THW alles macht und welche scheinbar merkwürdigen Geräte alle mit in den Einsatz gehen.

Viele hundert Besucher sorgten für ordentlichen Trubel auf dem Gelände der THW-Unterkunft an der Vereinsstraße. Besonderer Hingucker war die zwei Meter große originalgetreue Holzmaus, die vom THW gebastelt worden war und gleich am Eingang der Unterkunft die Maus-Fans begrüßte.