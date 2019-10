Zum Inhalt des Romans: Der Leser erlebt den westfälischen Sturkopf Heinrich Tenbrink und seinen Partner Maik Bertram in ihrem dritten Fall. Nachts in einem Wäldchen am Dorfrand: Ein betrunkener Jugendlicher stolpert – im wahrsten Sinne des Wortes – über eine Leiche. Der Tote starb durch einen Stich ins Herz. Und er ist kein Unbekannter . . .

Mani Beckmann wurde 1965 in Alstätte geboren und lebt als Filmjournalist und Schriftsteller in Berlin. Unter dem Namen Mani Beckmann erschienen seine historischen Moor-Romane, die ebenfalls im Münsterland angesiedelt sind. 2017 startete eine Serie von Münsterland-Krimis mit den Ermittlern Tenbrink und Bertram. Mani Beckmann ist verheiratet und Vater von zwei Söhnen.

► Weitere Informationen und Anmeldungen zur Lesung unter ✆ 02562 93950 oder über die Internetseite der Familienbildungsstätte Gronau.