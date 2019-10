Die Euregio-Gesamtschule wird auch künftig zwei Standorte in Epe haben. Diese einstimmige Empfehlung an den Rat gaben am Dienstagabend der Bauausschuss und der Schulausschuss in einer gemeinsamen Sitzung ab. Überlegungen, die Schule an nur einem Standort neu zu konzipieren und komplett neu zu errichten, sind damit vorerst vom Tisch.