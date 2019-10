Konzert zum Start in die Herbstferien

Gronau -

Seit 15 Jahren bringen sie Rockmusik in die Kinderzimmer Deutschlands und am Sonntag (13. Oktober) stehen sie im Rock’n’Popmuseum live auf der Bühne. Die vier Kölner Musiker von Pelemele animieren mit ihrem coolen Mix aus Rock, Soul Grooves und Hip Hop ihre Zuhörer zum Mitrocken, heißt es in einer Ankündigung.