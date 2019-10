Baumwollstraße soll nächste Woche wieder frei sein

Die Landesstraße bei Gildehaus ist in den vergangenen Wochen mit einem neuen Fahrbahnbelag versehen worden. In diesem Zusammenhang wird auch die Hengeloer Straße bis zur deutsch-niederländischen Grenze saniert. Derzeit wird der Verkehr zwischen der Hengeloer Straße in Gildehaus und Gronau noch umgeleitet.

In diesen Tagen wird auf der Strecke weiter gearbeitet. Die Hengeloer Straße ist noch halbseitig in Richtung deutsch-niederländischer Grenze gesperrt. An der neuen Fahrbahndecke wird noch gearbeitet. Hier regelt eine Ampel den Verkehr. Die Fahrbahn der Landesstraße 42 ist bereits fertiggestellt. Hier fehlen derzeit aber noch die Fahrbahnmarkierungen, um den Verkehr wieder reibungslos rollen zu lassen.