Anfang Oktober ist für die Tafel jedes Jahr eine Zeit gesteigerter Aktivitäten; gilt es doch, die verschiedenen Erntedankaktionen auch personell zu koordinieren, heißt es in einer Mitteilung der Tafel. Für die Kirchengemeinden gehört das Danken und Spenden zusammen, und die Tafel ist froh über die zahlreichen zusätzlichen haltbaren Waren.

Der Einladung zu einem Dankestreffen in den Räumen der Tafel waren auch diesmal wieder Vertreter verschiedener Kirchengemeinden gefolgt: Ralf Rosowski als Vorsteher der Neuapostolischen Gemeinde, Pfarrer Edward Pawolka für die St.-Antonius-Gemeinde und Pfarrer Willy Bartkowski für die Evangelische Kirchengemeinde Gronau.

Die Tafel dankt einmal mehr allen Spendern für die großzügige Unterstützung. Besonders die Neuapostolische Gemeinde hatte keine Mühen und Kosten gescheut und große Mengen an Lebensmitteln zusammengetragen. Für den Abtransport der über 160 Kisten waren alle Transporter der Tafel erforderlich. Zusätzlich gab es einen Tankgutschein über 1100 Euro für die Transporter der Tafel.

Jetzt sind die Regale wieder gut gefüllt, und die Besucher, die oft an der Armutsgrenze leben, können sich auf einige zusätzliche Waren freuen. Darunter waren im letzten Jahr verstärkt Familien mit Kindern, die in eine finanzielle Notlage geraten waren. Hier kann die Tafel den Spielraum der Familien erhöhen und hilft, über knappe Zeiten hinwegzukommen, so die Tafel abschließend.