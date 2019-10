Feuerengel wieder in der Bürgerhalle

Wabernder Nebel, Feuer, eine apokalyptische Bühnenkulisse – wenn Feuerengel auf den Spuren ihrer großen Vorbilder unterwegs sind, dann darf es auch im Kleinen an nichts fehlen – weder bei den Kostümen noch bei Bühnenshow oder dem richtigen Sound. Wird es auch nicht, wenn die Band am 16. November wieder in der Bürgerhalle gastiert, versprechen die Veranstalter Guido Blum und Max Morlock. Einlass in die Bürgerhalle wird ab 19 Uhr sein. Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf beim Touristik-Service am Gronauer Bahnhof und im Gronauer Rockmuseum.