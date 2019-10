Die Anliegerinnen Agnes Gehrke und Christel Obst stellten den Antrag am Mittwochabend im Hauptausschuss vor. Viele Bewohner machten sich Sorgen um Kinder und Enkelkinder, da der Buddenbrook inzwischen von vielen Verkehrsteilnehmern als „Rennstrecke“ und Abkürzung zum und aus dem Industriegebiet genutzt werde.

Auch die schmalen Bürgersteige würden keine Sicherheit bieten. Vor allem an Tagen, an denen Müllabfuhr sei, wären Senioren mit Rollatoren, Menschen mit Kinderwagen oder Kinder mit ihren Rädern gezwungen, auf die viel und schnell befahrene Straße auszuweichen. „Wir sind nicht mehr bereit, das hinzunehmen“, heißt es im Antrag, den 77 Anlieger unterschrieben haben. Gehrke und Obst formulierten die Bitte um Tempo-30-Zone und Durchfahrverbot für Lkw drastisch: „Unsere Enkelkinder sind wichtiger als so ein blöder dicker Lkw, der da durchfährt.“

Sprecher aller Fraktionen betonten, dass sie die Sorgen der Anlieger ernst nehmen und die Problematik angegangen werden müsse. Um die Regelungen der Details soll sich der zuständige Verkehrsausschuss kümmern. Das Thema soll auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung (29. November) gesetzt werden, versprach die Verwaltung.