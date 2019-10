Udo Buchholz (GAL) hatte am Anfang bereits beantragt, was am Ende auch passierte: Die Beratung und Beschlussfassung über eine weitere Gastronomie am Drilandsee zu vertagen. Allerdings: Zwischen Antrag und Entscheidung lagen am Mittwochabend im Hauptausschuss zwei Stunden heiße Luft mit einer Debatte, in der es streckenweise heftig zur Sache ging.