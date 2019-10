Ruhestand – für ihn ein Fremdwort

Bereits am 12. September 1968 war er in Mardin zum Priester geweiht worden. Mardin gehört zu der Region um Tur Abdin, eine Berglandschaft in Ostanatolien, deren aramäische Bezeichnung übersetzt „Berg der Knechte Gottes“ bedeutet. Tur Abdin ist seit dem Altertum das geistliche Zentrum der von Rom unabhängigen syrisch-orthodoxen Kirche. Die Bewohner dieser Region sollen der Legende nach bereits im ersten Jahrhundert durch die Apostel Thomas und Thaddäus zum Christentum bekehrt worden sein.

Von diesen Christen sind vor allem nach den 70er-Jahren des letzten Jahrhundert sehr viele ins Ausland geflohen, um der zunehmenden Diskriminierung und Verfolgung in der Türkei zu entgehen. Auch in Gronau siedelten sich damals die ersten aramäischen Familien an, vor allem nachdem im benachbarten Glanerbrücke ein Kloster und ein Bischofssitz der Kirche eingerichtet worden war.

1985 ist dann Lahdo Özkaya von Adiyaman nach Gronau gekommen, um die geistliche Betreuung der Gemeinde zu übernehmen. Gerne erinnert er sich an die partnerschaftliche Gastfreundschaft der katholischen und evangelischen Gemeinden. Vor allem Pfarrer Heinrich Holle war es, der der kleinen heimatlosen syrisch-orthodoxen Gemeinde die St.-Antonius-Kirche für deren Gottesdienste öffnete und damit in der Anfangsphase wichtige Hilfe leistete. Mittlerweile ist das Miteinander der Konfessionen von Normalität geprägt.

Seit den Anfängen, so Özkaya, habe sich in Gronau viel getan. Die Gemeinde ist gewachsen und bestehe zur Zeit aus etwa 400 Familien. Auch er selbst kann mit Stolz auf seine große Familie mit sieben Kinder blicken. In seiner Amtszeit hat sich in der Gemeind viel verändert. Die Gemeinde verfügt über eine eigene Kirche, einen Gemeindesaal und ein Jugendzentrum. Die intensive Unterstützung der anderen Kirchen in den ersten Jahren ist nicht mehr notwendig. Es gebe aber weiterhin ein freundliches Miteinander mit wechselseitigen Einladungen zu besonderen Veranstaltungen.

Özkaya, der als rüstiger 82-jähriger weiterhin seinen priesterlichen Dienst versieht, bei dem er durch einen Diakon unterstützt wird, blickt mit Stolz und Freunde auf das aktive Leben seiner Gemeinde. Große Gruppen von Messdienern und Messdienerinnen, ein Kirchenchor, der bei kircheninternen Wettbewerben in NRW schon erfolgreich abgeschnitten hat, und die engagierte Mitarbeit der Gemeindemitglieder – auch der jüngeren Generation – zeugen vom Erfolg der Arbeit. Auch überörtlich ist die Gemeinde gut aufgestellt. Ibrahim Savci, der mit Özkaya gemeinsam die Entwicklung der Gronauer Gemeinde führend gestaltet hat, ist Vorsitzender des Verbands der Gemeinden in NRW.

Für sein langjähriges Wirken ist er 2011 mit dem Titel „Dekan“ ausgezeichnet worden. Neben ihm führen nur drei weitere Priester der syrisch-orthodoxen Kirche in NRW diesen Ehrentitel. Auf die Frage, wann er in Ruhestand gehe, reagiert Özkaya, eher mit Unverständnis. Der 82-jährige verschwendet noch keinen Gedanken daran, aufzuhören. Er sieht sich weiter in der Pflicht, seiner Gemeinde zu dienen.

Der Festgottesdienst findet am Sonntag ab 9 Uhr in der Pfarrkirche St. Jesaja, Zollstraße 11, statt.