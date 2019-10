Stellen Sie mich anschließend gern an den Pranger, ich gebe es trotzdem zu: Ich war neulich erst in Schüttorf bei „Else am See“. Der Cappuccino war lecker. Direkt unter mir flitzten die Fische durchs Wasser, der Blick über den See entspannte – die Seele baumelte. Genau dieses Erlebnis wünschen sich nicht wenige Menschen auch am Drilandsee.